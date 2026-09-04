Mersin Limanı’nda gaz sızıntısı nedeniyle işçiler zehirlendi

Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP) bir iş makinesinin konteynerin üzerine devrilmesi sonucu kimyasal sızıntıdan dolayı 35 kişi zehirlendi. Zehirlenen işçiler hastaneye kaldırılarak ve tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Valilik tarafından yazılı açıklamada şöyle denildi: "04 Eylül 2026 tarihinde saat 02.20 sıralarında, Mersin Uluslararası Limanı'nda bir iş kazası meydana gelmiştir. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince yapılan incelemede, iş makinesinin bir konteynerin üzerine devrilmesi sonucu sızıntı meydana geldiği ve etil akrilat olarak değerlendirilen maddenin çevreye yayılarak yoğun kokuya neden olduğu tespit edilmiştir. AFAD KBRN ekiplerince yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuz değere rastlanmamıştır. Tedbir amacıyla bölgede güvenlik alanı oluşturulmuş ve kısa sürede konteyner izole bir alanda bulunan güvenlik havuzuna taşınmıştır. Yoğun kokudan etkilenen 35 kişinin genel sağlık durumları iyi olup sağlık gözetimleri sürdürülmektedir."