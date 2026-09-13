Mersin Limanı’nda geminin altına zulalanmış 325 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde imal, ticaret ve nakliyesi yapan şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmalar sırasında, şüphelilerin deniz taşımacılığı yöntemini kullanarak Güney Amerika'dan getirildiği değerlendirilen uyuşturucu maddeleri gemilerin dış alt gövdesine zulaladıkları ve dalgıçlar aracılığıyla çıkarmayı planladıkları bilgisine ulaşıldı. Uyuşturucunun gemiden çıkarıldıktan sonra batı illerine sevk edileceği tespit edildi.

GEMİNİN ALT GÖVDESİ TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Çalışmalar kapsamında Brezilya'dan hareket ederek Mersin Limanı'na yanaşan CSPC PİSCES isimli kuru yük gemisi takibe alındı. Uyuşturucunun geminin gövde alt kısmından dalgıçlar aracılığıyla çıkarılacağı yönündeki tespitler üzerine, operasyon kapsamında belirlenen 9 şüpheli hakkında CMK'nın 135 ve 140'ıncı maddeleri kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Yürütülen takip sonucunda uyuşturucu sevkiyatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 9 şüphelinin kimlikleri ve faaliyetleri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlenerek tamamı yakalandı.

12 KOLİDE 260 PAKET KOKAİN ÇIKTI

Operasyon kapsamında CSPC PİSCES isimli kuru yük gemisinde arama yapıldı. Geminin dış alt gövdesinde, motorun soğutma suyu bölümünde, yani kinistin kısmında, zulalanmış halde 12 büyük koli bulundu. Kolilerde yapılan incelemede, toplam 260 paket içerisinde 325 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun geminin alt gövdesinden dalgıçlar aracılığıyla çıkarılmasının planlandığı değerlendirilirken, aramada uyuşturucunun çıkarılmasında kullanılacağı değerlendirilen dalış ekipmanları ve su altı deniz scooterı malzemeleri de ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin Özgür Doğan Arslanoğlu, Murat Demir, Mehmet Soytaş, Ahmet Erik, Yusuf Tepe, Baver Baran, Ercan Birgin, Eren Yüksel ve Oğuzhan Karaca olduğu belirtildi. Şüphelilerden Özgür Doğan Arslanoğlu, Murat Demir, Mehmet Soytaş, Ahmet Erik ve Baver Baran'ın Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu; Yusuf Tepe'nin Elazığ, Ercan Birgin'in Bitlis, Eren Yüksel'in Hatay, Oğuzhan Karaca'nın ise Balıkesir nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedildi. Yakalanan 9 şüpheli hakkında TCK'nın 188'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlemlere başlandı.