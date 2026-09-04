Mersin limanında kimyasal gaz sızıntısı iddiası ekipleri harekete geçirdi

Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu, çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışanın için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör