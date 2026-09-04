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Giriş Tarihi: 4.09.2026 09:34

Mersin limanında kimyasal gaz sızıntısı iddiası ekipleri harekete geçirdi

Mersin Limanı'nda kimyasal madde içinde bulunan bir konteynerın delinmesi sonucu sızıntı olduğu iddia edilirken, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çok sayıda çalışanın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İHA
Mersin limanında kimyasal gaz sızıntısı iddiası ekipleri harekete geçirdi
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Mersin Limanı'nda bir konteynerin delinmesi sonucu gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre, yaşanan sızıntı nedeniyle limandaki operasyonlar geçici olarak durduruldu, çalışanlar tedbir amacıyla liman sahasının dışına çıkarıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Gazdan etkilendiği öne sürülen çok sayıda çalışanın için bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ilgili kurum ekiplerinin de gönderildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerinin bazı kişileri çevredeki hastanelere sevk ettiği bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

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Mersin limanında kimyasal gaz sızıntısı iddiası ekipleri harekete geçirdi
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