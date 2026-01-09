Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: Yaklaşık 2 milyonluk mal varlığına el konuldu! 9 tutuklama

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığı, 1 av tüfeği ile çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.