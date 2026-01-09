Haberler Yaşam Haberleri Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu: Yaklaşık 2 milyonluk mal varlığına el konuldu! 9 tutuklama
Mersin merkezli 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 şüphelinin terör örgütüne finans sağladığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri yakalamak amacıyla MİT ve TEM Daire Başkanlığı'nın desteği ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin merkezli Adana, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Gaziantep, Mardin, Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 milyon 820 bin 467 TL değerinde mal varlığı, 1 av tüfeği ile çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

