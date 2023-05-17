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Giriş Tarihi: 17.5.2023 15:31 Son Güncelleme: 17.5.2023 16:07

Mersin Şehidini son yolculuğuna dualarla uğurladı

Şırnak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin Şehidini son yolculuğuna dualarla uğurladı

PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu'nda şehit düşen Ölmez (39) için Çamlıyayla ilçesi Körmenlik Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü militanları ile girilen çatışmada şehit olan Tarsuslu Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesi önce Şırnak'tan Tarsus'a getirildi.

Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi daha sonra Tarsus'un Ulaş köyündeki baba ocağına getirilerek vedalaştıktan sonra vasiyeti üzerine Çamlıyayla'nın Körmenlik mahallesinde bulunan mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. Şehidin eşi Melek, çocuğu Ömer Erdem ile annesi Elife Ölmez tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Tören alanına silah arkadaşlarının omuzlarında getirilen Ölmez'in cenaze namazını, İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Namazın ardından Ölmez'in cenazesi Körmenlik Mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin eşi Melek, çocukları Taha Kağan ve Ömer Erdem ile annesi Elife Ölmez, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Mersin Şehidini son yolculuğuna dualarla uğurladı
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