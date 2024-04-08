Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de korkunç cinayet: 2 kardeş 3 aylık hamile kız kardeşini öldürdü
Giriş Tarihi: 8.4.2024 18:13 Son Güncelleme: 8.4.2024 18:42

Mersin'de korkunç cinayet: 2 kardeş 3 aylık hamile kız kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden 6 ay önce sevdiği gençle Tarsus'a kaçarak evlenen Besra Kırmızı (20) adlı genç kadını, ağabeyi mahallenin ortasında başına tabancayla ateş ederek öldürdü. 24 yaşındaki katil ağabey gözaltına alındı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Mersin’de korkunç cinayet: 2 kardeş 3 aylık hamile kız kardeşini öldürdü

Mersin'de evden kaçıp evlenen 3 aylık hamile Besra Kırmızı (20), ağabeyi tarafından öldürüldü.

İddiaya göre olay şöyle gelişti; Yaklaşık 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Besra Kırmızı, sevdiği genç Hasan Kırmızı ile 6 ay önce evlenerek, Tarsus'un Bahçe Mahallesi'nde ikamet etmeye başladı.

BAŞINDAN VURULDU

3 aylık hamile olan Besra, eşinin kardeşi ile birlikte gittiği sağlık ocağından dönerken, 2 kardeşinden birinin saçından tutması ve diğerinin de tabancayla ateş etmesi sonucu başından vurularak öldürüldü.

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli olduğu öne sürülen 2 ağabeyi olaydan sonra firar etti.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından, ceset devlet hastanesi morguna gönderilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

GÖZALTINA ALINDI

24 yaşındaki katil ağabey Umut Başıbaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti kendisinin işlediğini söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de korkunç cinayet: 2 kardeş 3 aylık hamile kız kardeşini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA