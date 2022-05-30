Mersin’de 223 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten yola çıkan şüpheli bir tekneyi takibe aldı.
Radardan takip edilen tekne, ekipler tarafından Aydıncık ilçesi açıklarında durduruldu.
223 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
İtalya'ya gitmeyi planladığı öğrenilen teknedeki aramada, 204'ü Suriye, 19'u Filistin uyruklu 223 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, organizatör oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.