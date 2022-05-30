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Giriş Tarihi: 30.5.2022 13:59

Mersin'de 223 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin’de 223 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesi açıklarında teknede 223 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, organizatör oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten yola çıkan şüpheli bir tekneyi takibe aldı.

Radardan takip edilen tekne, ekipler tarafından Aydıncık ilçesi açıklarında durduruldu.

223 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

İtalya'ya gitmeyi planladığı öğrenilen teknedeki aramada, 204'ü Suriye, 19'u Filistin uyruklu 223 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, organizatör oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Mersin'de 223 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı
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