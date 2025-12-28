Mersin’de 44 araca işlem: 496 bin lira ceza kesildi!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde 20 - 28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, abart egzoz kullandığı tespit edilen 20 motosiklet ve 24 otomobil olmak üzere toplam 44 araca işlem yapıldı. Denetimlerde, araç sürücülerine toplam 407 bin 748 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

'DRİFT ATTI EHLİYETİNE EL KONULDU'

Ayrıca, sosyal medya platformlarında Erdemli ilçesinde drift atan bir araca ait görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Sürücüye 67 bin 236 TL, araç ruhsat sahibine ise 21 bin 837 TL idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, araç da trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.