Mersin’de acı kaza: Otomobil bariyerlere çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Mut-Ermenek yolu Adras mevkiinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, araçta bulunan Mehmet Gülük'ün (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü O.D. ile K.E.K. ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılar buradan Mersin'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.