Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de acı kaza: Uçuruma yuvarlanan traktördeki Mert Can hayatını kaybetti! Henüz 10 yaşındaydı...
Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:34

Mersin'in Silifke ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktördeki Mert Can Koçak (10) hayatını kaybetti, aracı kullanan babası Yılmaz Koçak yaralandı.

İHA
Kaza, sabah saatlerinde kırsal Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Koçak'ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma yuvarlandı. Sürücü Yılmaz Koçak ile yanındaki oğlu Mert Can Koçak savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mert Can Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan babası Yılmaz Koçak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Can Koçak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
