Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürekleri dağladı
Giriş Tarihi: 27.12.2025 12:18 Son Güncelleme: 27.12.2025 12:54

Mersin'de acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürekleri dağladı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 7 olan 2 çocuk hayatını kaybetti. Evde çıkan yangında alevler ve annenin feryatları, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

İHA Yaşam
Mersin’de acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürekleri dağladı
  • ABONE OL

Feci yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20'de bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Baba H.T. işe gittikten sonra anne A.T de çocukları 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz'ı evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete gitti.

EKİPLER MÜDAHELE ETTİ

Bu sırada sobadan yangın çıktı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti! Annenin feryatları yürekleri dağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz