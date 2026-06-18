Mersin’de acı olay! Günlerdir kayıp olarak aranıyordu: 19 yaşındaki Emre Kanat’ın kazada hayatını kaybettiği belirlendi

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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