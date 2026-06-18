Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de acı olay! Günlerdir kayıp olarak aranıyordu: 19 yaşındaki Emre Kanat’ın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:11

Mersin'de acı olay! Günlerdir kayıp olarak aranıyordu: 19 yaşındaki Emre Kanat’ın kazada hayatını kaybettiği belirlendi

Mersin'in Mut ilçesinde 19 yaşındaki Emre Kanat uzun süre haber alınamadığı için kayıp olarak aranıyordu. Arama yapan yakınları talihsiz genci sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette bulurken hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Mersin’de acı olay! Günlerdir kayıp olarak aranıyordu: 19 yaşındaki Emre Kanat’ın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
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Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi'nde ikamet eden ve Sertavul Yaylası'ndaki bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat'tan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

SAZLIK ALANDA MOTOSİKLETİYLE BULUNDU

Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde arama yapan yakınları, gencin şarampoldeki sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette buldu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİLİFKE #MERSİN #KAZA

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