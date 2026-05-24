Mersin'de acı olay! Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 24.05.2026 15:55

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte minibüs şoförü ile tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü, aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekilerin uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalıştığı anlar ile kalp krizi öncesinde yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 33 NIK 44 plakalı tüp kamyonetini süren Enver Karaaslan (54) ile toplum taşıma minibüsü şoförü İ.L. trafikte tartıştı.

10 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Tartışmanın ardından aracına dönen Karaaslan yaklaşık 50 metre gittikten sonra kalp krizi geçirdi. Kamyonetin refüje vurmasıyla çevredekiler durumu fark ederek yardıma koştu. Olay sağlık ekiplerine bildirilirken yardıma koşanlar yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu kritik olan Karaaslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Geri döndürme alanında yapılan tüm müdahalelere rağmen Karaaslan hayatını kaybetti.

TARTIŞMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, Karaaslan'a kalp masajı yapılması ile öncesinde minibüs şoförüyle yaşanan tartışma da görüntülere yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
