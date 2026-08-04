Mersin’de aile içi kavga faciayla bitti: Balkondaki komşu vuralarak öldü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında açılan ateşte tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti.
BALKONDAKİ KOMŞU SİLAHLA VURULDU
Ağır yaralanan Karaduman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından yaşanan gerginlik nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.