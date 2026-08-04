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Giriş Tarihi: 4.08.2026 11:37

Mersin'de aile içi kavga faciayla bitti: Balkondaki komşu vuralarak öldü

Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği 31 yaşındaki İsmail Karaduman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Mersin’de aile içi kavga faciayla bitti: Balkondaki komşu vuralarak öldü
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında açılan ateşte tabancadan çıkan kurşunlardan biri, evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti.

BALKONDAKİ KOMŞU SİLAHLA VURULDU

Ağır yaralanan Karaduman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından yaşanan gerginlik nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ömer Ç. ve Furkan Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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Mersin'de aile içi kavga faciayla bitti: Balkondaki komşu vuralarak öldü
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