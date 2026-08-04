Mersin’de aile içi kavga faciayla bitti: Balkondaki komşu vuralarak öldü

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri olduğu belirlenen Ömer Ç. ve Furkan Ç.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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