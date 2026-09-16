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Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:05

Mersin’de ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı

Mersin’de müstehcenlik, fuhuş ve çeşitli suçlara yönelik düzenlenen “Ailem Güvende” operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28’i tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Mersin’de ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Mersin genelinde çok sayıda adres belirlendi.

36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı "Ailem Güvende" operasyonunda Mersin'de 33, Ankara, Sakarya ve Antalya'da ise birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı.

28 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "müstehcenlik", "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçlarından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 8'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

2 DERNEK İÇİN KAPATMA SÜRECİ

Operasyon kapsamında Mersin merkezinde faaliyet gösteren 2 dernek hakkında da kapatma işlemleri için gerekli yazışmaların başlatıldığı bildirildi. Söz konusu derneklere ait 14 internet sitesi ile 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Mersin’de ‘Ailem Güvende’ operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı
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