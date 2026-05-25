Mersin’de akılalmaz hırsızlık: 3 kez girdiği evden kurban parasını çaldı! Şüpheli eldiven giydi ama o detayı unuttu





"KAMERA KAYITLARINDAKİ GÖRÜNTÜLERE İSTİNADEN POLİSİMİZ BULUR"

Eşinin bir aylık maaşını kurbanlık almak için nakit olarak eve getirdiğini anlatan Süleyman Çetinkaya,"Bu hafta kurban alacaktık. Dün kontrol ettiğimizde paranın yerinde olmadığını fark ettik. Eve tedbir amaçlı koridoruma taktığım bir tane kameram var. Orada kamera kayıtlarını izlediğimde bir gün öncesinde Cumartesi 2 ile 4 arasında hırsız girdiğini fark ettik.Üç kez eve girip çıkıyor, parayı alıp çıkıyor. Yani şok olduk, nasıl olduğunu anlamadık. Polise haber verdik, inşallah kamera kayıtlarındaki görüntülere istinaden polisimiz bulur. Bayram öncesi paramız da harcanmadan teslim alabiliriz. Umudumuz o yönde"diyerek para miktarının 20 bin TL üzerinde olduğunu söyledi.

