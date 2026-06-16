Mersin’de akılalmaz olay! Polis kontrolünde ölü çıktı: ‘Ben hayattayım’

POLİS KONTROLÜNDE ÖLÜ ÇIKTI



Yaşadıkları şaşkınlığı anlatan Musa İnan, "Eşimle birlikte Adana'ya gidiyorduk. Polis uygulamasında kimlik kontrolü yapıldı. Polisler bana eşimin sistemde ölü göründüğünü söyledi. Büyük şaşkınlık yaşadık. Daha sonra nüfus müdürlüğüne gittik. Orada da aynı bilgi verildi ve Mersin Göç İdaresine yönlendirildik. Şu anda sonuç bekliyoruz" dedi. Eşinin sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ifade eden İnan, "Ne doktora gidebiliyor ne de devletin sunduğu bazı hizmetlerden faydalanabiliyor. Fıtığı var ve tedavi olması gerekiyor. Tek isteğimiz eşimin hayatta olduğunun resmi kayıtlara işlenmesi ve kimliğine yeniden kavuşması" diye konuştu.