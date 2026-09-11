Mersin’de akılalmaz uyuşturucu zulası: Fırındaki varillerden zehir fışkırdı! 1 kişi tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi.
FIRINI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ
Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya'da düzenlenen operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.
ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI
Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 29 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli emniyete götürüldü. Emniyete ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mersinimizin emniyeti olarak gençlerimizi uyuşturucudan korumak, suç ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.