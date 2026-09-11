Mersin’de akılalmaz uyuşturucu zulası: Fırındaki varillerden zehir fışkırdı! 1 kişi tutuklandı

FIRINI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ

Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya'da düzenlenen operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.