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Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:33 Son Güncelleme: 11.09.2026 09:35

Mersin'de akılalmaz uyuşturucu zulası: Fırındaki varillerden zehir fışkırdı! 1 kişi tutuklandı

Mersin polisinin yaptığı çalışmada fırındaki zulada koli ve varillerde ele geçirilen 1 milyon 29 bin adet uyuşturucu madde içeriği olan sentetik ecza hapıyla ilgili yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA Yaşam
Mersin’de akılalmaz uyuşturucu zulası: Fırındaki varillerden zehir fışkırdı! 1 kişi tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sentetik uyuşturucuyla ilgili şüpheli C.A. belirlendi.

FIRINI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ

Şüphelinin iş yeri ve deposundan sentetik ecza hap geçiren polis, şahsın da Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya'da düzenlenen operasyonda şüpheli C.A. yakalanarak Mersin'e getirildi. Suçunu itiraf eden şüpheli merkez Yenişehir İlçesi Akkent Mahallesi'nde bir fırında da yüklü miktarda sentetik ecza hapı bulunduğunu söyledi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Adrese giden polis, 31 koli ile 6 adet varil içinde toplam 1 milyon 29 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Uyuşturucu içerikli haplara el konulurken, şüpheli emniyete götürüldü. Emniyete ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mersinimizin emniyeti olarak gençlerimizi uyuşturucudan korumak, suç ve suçlularla mücadele etmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA #MERSİN

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Mersin'de akılalmaz uyuşturucu zulası: Fırındaki varillerden zehir fışkırdı! 1 kişi tutuklandı
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