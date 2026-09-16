Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de akraba kavgası kanlı bitti! Demir sopalar havada uçuştu: Dengesini kaybeden adam terastan düşerek can verdi!
Giriş Tarihi: 16.09.2026 13:04

Mersin’de akraba kavgası kanlı bitti! Demir sopalar havada uçuştu: Dengesini kaybeden adam terastan düşerek can verdi!

Mersin'in Tarsus ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kanlı biten olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. İşte detaylar…

AA Yaşam
Mersin’de akraba kavgası kanlı bitti! Demir sopalar havada uçuştu: Dengesini kaybeden adam terastan düşerek can verdi!
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Kahramangülek Mahallesi'ndeki ikamette B.N.Ş. (34) ile amcası Sait (67) ve yengesi Nihal Şahbaz (60) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



SAİT ŞAHBAZ TERASTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

İddiaya göre, tartışma sırasında B.N.Ş. demirle yengesine saldırdı. Arbede sırasında dengesini kaybeden Sait Şahbaz, terastan düştü. Kavgayı duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sait Şahbaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, yaralanan eşini hastaneye kaldırdı.



YEĞEN GÖZALTINA ALINDI

İkamette inceleme yapan jandarma ekipleri, B.N.Ş'yi gözaltına aldı. Şahbaz'ın naaşı, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Kahramangülek Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #TARSUS

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Mersin’de akraba kavgası kanlı bitti! Demir sopalar havada uçuştu: Dengesini kaybeden adam terastan düşerek can verdi!
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