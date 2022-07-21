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Giriş Tarihi: 21.7.2022 17:13 Son Güncelleme: 21.7.2022 18:09

Mersin’de bir kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı

Mersin Erdemli İlçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde iki ay önce 26 Mayıs 2022 bir restaurant önünde Müslüm Başak (34)’nün iki kişi tarafından silahla öldürülmesine yönelik bir kişi tutuklandı.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de bir kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı

Mersin il jandarma Merkez Jasat ve Erdemli Jasat ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonla zanlılardan D.T (22) Adana'da yakalandı. Zanlı ifadesinde, öldürdüğü kişi ile daha öncesine dayalı aralarında husumet olduğunu iddia ederek öldürdüğünü söyledi.

Zanlı hakkında yapılan işlemlerin ardından Adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlılardan M.M.Y (26)'nın ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

26 Mayıs 2022 günü ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde bir restaurant önünde Müslüm Başak iki kişi tarafından 8 kurşun sıkılarak olay yerinde ölümüne sebep olunmuş, cinayeti işleyen iki kişi olay yerinden kaçmıştı. Jandarma'nın iki ay süren çalışması sonrası katil zanlılarından D.T yakalanmış diğer zanlı M.M.Y ise aranmasına devam ediliyor.

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Mersin’de bir kişiyi öldüren katil zanlısı tutuklandı
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