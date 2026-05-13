Mersin’de biyodizel fabrikasında yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.
YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde çıkan yangın sırasında tankın üzerinde bulunan işçi Süleyman Güner (47) 20 metre yükseklikten aşağı düştü.
İşçilerden Ömer Faruk Doğan (30) da yangın sırasında elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Güner ve Doğan'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak Güner, kurtarılamadı. Süleyman Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.