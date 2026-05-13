Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de biyodizel fabrikasında yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 18:11 Son Güncelleme: 13.05.2026 18:22

Mersin'de biyodizel fabrikasında yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı!

Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Mersin Valiliği olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

İHA Yaşam
Mersin’de biyodizel fabrikasında yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı!
  • ABONE OL

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinin yakıt tankında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Mersin'de yağ fabrikasında korkutan yangın | Video

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde çıkan yangın sırasında tankın üzerinde bulunan işçi Süleyman Güner (47) 20 metre yükseklikten aşağı düştü.

İşçilerden Ömer Faruk Doğan (30) da yangın sırasında elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Güner ve Doğan'ı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak Güner, kurtarılamadı. Süleyman Güner'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

MERSİN VALİLİĞİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 AĞIR YARALI

Mersin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, biyodizel tesisindeki yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#MERSİN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de biyodizel fabrikasında yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA