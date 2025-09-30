Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişinin tabutu 1 kilometre omuzlarda taşınarak toprağa verildi
Giriş Tarihi: 30.9.2025 15:28 Son Güncelleme: 30.9.2025 16:43

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Dağlı Mahallesi’nde ceviz toplamak üzere ağaca çıkan Yusuf Günar (26) bölgeden geçen elektrik tellerine değerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Günar’ın cenazesi Kösbucağı Mahallesi Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omuzlarında toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Baba ocağına getirilen Yusuf Günar’ın cenazesi mahalle gençleri tarafından yaklaşık 1 kilometre omuzlarda taşındı.

DURHASAN ŞAHİN
Akımın etkisiyle dengesini kaybederek ağaçtan düşen Günar'ı hastaneye yetiştirmek isteyen nişanlısı İkbal Yıldırım ise Günar'ı hastaneye götürmek için otomobile alarak direksiyona geçmiş Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi'ne geldiğinde önünde seyreden Burak H.'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Akımın etkisiyle dengesini kaybederek ağaçtan düşen Günar'ı hastaneye yetiştirmek isteyen nişanlısı İkbal Yıldırım ise Günar'ı hastaneye götürmek için otomobile alarak direksiyona geçmiş Tabiye Mahallesi Köypınarı Caddesi'ne geldiğinde önünde seyreden Burak H.'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Kazada otomobil sulama kanalına, motosiklet ise bahçeye savrulmuştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil ve motosikletteki 3 yaralıyı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine götürmüş elektrik çarpması yaşayan Yusuf Günar hastanede yaşamını yitirirken diğer iki kişi ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

