Mersin’de çöp ev vakası! Böylesi görülmedi: Tam 5 kamyon dolusu atık çıktı!

İlçeye bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan daireden çevreye yayılan yoğun ve kötü kokular, mahalle sakinlerinin şikayetine neden oldu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine harekete geçen ilçe zabıta müdürlüğü, söz konusu adrese giderek ilk kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimde evde ve çevresinde, çeşitli ebatlarda fideler, eski kıyafetler, halılar, kullanılmaz haldeki mobilyalar ve yığınla atık malzeme olduğu belirlendi.