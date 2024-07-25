Mersin’de damat dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini ve ailesini katletti

İddiaya göre, Musa Ö. (52) adlı şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi ile görüşmek için evlerine gitti. Görüşme sırasında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamayan Musa Ö., tabancayla eşi Fatma Ö. ile kayınbabası İbrahim Avcı (56) ve kaynanası Elif Avcı'ya (54) rastgele ateş açtı.