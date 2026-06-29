Mersin’de dehşet anları kamerada: Turistleri umursamadan taksiciye saldırdı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında, 'Mersin'de otogara yolcu bıraktığı sırada uygulama üzerinden yeni yolcu alan bir taksi şoförünün diğer taksi şoförleri tarafından tehdit edildiği, aracının önünün kesildiği ve araçta bulunan turistlerin tedirgin olarak özür dilediği' yönündeki paylaşımlar üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, olayda ticari taksi şoförü Onur A.'yı ve araçta bulunan yolcuları rahatsız ettiği belirlenen B.G. isimli şüpheli yakalanarak gerekli işlemler için Toroslar Osmaniye Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.