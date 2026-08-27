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Giriş Tarihi: 27.08.2026 08:43

Mersin’de dehşet dolu anlar! Spor salonunda kabusu yaşadı: Talihsiz kadının boğazını sıkıp…

Mersin’de meydana gelen olay yürekleri burktu. Spor salonunda tartıştığı adam talihsiz kadına dehşeti yaşattı. Başka bir kadının araya girerek engel olduğu anlar kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Mersin’de dehşet dolu anlar! Spor salonunda kabusu yaşadı: Talihsiz kadının boğazını sıkıp…
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Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Spor salonuna gelen Aylin D. (33) ile Kürşat T. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kürşat T., Aylin D.'nin boğazını sıktı. Bu sırada salonda bulunan başka bir kadın araya girerek Kürşat T.'yi uzaklaştırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kürşat T. olaydan sonra Aylin D.'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KORKUNÇ OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan olay, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, Kürşat T.'nin, Aylin D.'nin boğazını sıktığı, bu sırada salonda bulunan başka bir kadının araya girdiği anlar yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #YENİŞEHİR

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Mersin’de dehşet dolu anlar! Spor salonunda kabusu yaşadı: Talihsiz kadının boğazını sıkıp…
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