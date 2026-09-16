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Giriş Tarihi: 16.09.2026 02:15

Mersin'de demir sopalı dehşet! Amcasını katletti, yengesi ağır yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Burak Ş., kavga sırasında demir sopayla saldırdığı amcası Sait Şahbaz'ı (68) öldürdü, yengesi Nihal Şahbaz'ı ise ağır yaraladı.

DHA
Mersin’de demir sopalı dehşet! Amcasını katletti, yengesi ağır yaralı
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Olay, saat 16.30 sıralarında Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası Sait Şahbaz'ın evine giden Burak Ş., henüz bilinmeyen nedenle yengesi Nihal Şahbaz ile tartışmaya başladı. Burak Ş.'nin evde bulduğu demir sopayla saldırdığı Nihal Şahbaz, bağırarak eşinden yardım istedi. Şüpheli, odaya gelen amcasına da demir sopayla saldırdı.

Darbedilip, kanlar içinde yerde uzanan Şahbaz çiftini gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sait Şahbaz'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Nihal Şahbaz ise ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılı. Tedaviye alınan Şahbaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Sit Şahbaz'ın cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisini gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

#MERSİN #TARSUS

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Mersin'de demir sopalı dehşet! Amcasını katletti, yengesi ağır yaralı
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