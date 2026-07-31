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Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:35

Mersin'de düğün konvoyu pahalıya patladı: 695 bin TL ceza kesildi

Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak trafiği tehlikeye sokan 7 araç sürücüsüne toplam 695 bin 862 TL ceza kesildi. Sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

DHA Yaşam
Mersin’de düğün konvoyu pahalıya patladı: 695 bin TL ceza kesildi
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi 17'nci Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34'üncü Cadde'de düğün konvoyunun yolu kapatıp trafiği engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

7 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA UYGULANDI

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesi ile 7 araç tespit edildi. Araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 695 bin 862 TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇLARI 60 GÜN SÜREYLE MEN EDİLDİ

Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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Mersin'de düğün konvoyu pahalıya patladı: 695 bin TL ceza kesildi
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