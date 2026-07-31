Mersin’de düğün konvoyu pahalıya patladı: 695 bin TL ceza kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi 17'nci Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34'üncü Cadde'de düğün konvoyunun yolu kapatıp trafiği engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.