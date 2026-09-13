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Giriş Tarihi: 13.09.2026 16:49

Mersin’de eş dehşeti! Narin’i kurşun yağmuruna tutarak katletti: Aynı silahı kendisine doğrultup…

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. İsmail S. (47), önce konuşmak için gittiği iş yerinde eşi Narin S.'yi (46) tabanca ile vurarak öldürdü, ardından aynı silahla kendisine doğrulttu. Uzaklaştırma kararı detayı ise kan dondurdu. Meğer 1,5 yıldır...

İHA Yaşam
Mersin’de eş dehşeti! Narin’i kurşun yağmuruna tutarak katletti: Aynı silahı kendisine doğrultup…
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Olay, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail S., eşi Narin S.'nin çalıştığı iş yerine gitti. İddiaya göre, ikili arasında konuşma sırasında tartışma çıktı.

CANİ ÖNCE EŞİNİ ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı.



YAKLAŞIK 1,5 YILDIR UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

İddiaya göre, İsmail S. hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunduğu, buna rağmen eşi Narin S.'nin çalıştığı iş yerine geldiği öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın kesin gelişim şekli ile uzaklaştırma kararının kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların soruşturma kapsamında netlik kazanması bekleniyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#TARSUS #MERSİN

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Mersin’de eş dehşeti! Narin’i kurşun yağmuruna tutarak katletti: Aynı silahı kendisine doğrultup…
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