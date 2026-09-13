Mersin’de eş dehşeti! Narin’i kurşun yağmuruna tutarak katletti: Aynı silahı kendisine doğrultup…

CANİ ÖNCE EŞİNİ ARDINDAN KENDİSİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., yanında bulunan silahla eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği anlaşıldı.