Mersin’de evde içki içerken tartıştığı 2’si amcası 3 kişiyi bıçakla öldürdü

Mersin merkez Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Ö.'le aynı evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. Tuna Özel'e ait evde gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışma kapsamında C.U.'yu saklandığı evde suç aleti bıçakla birlikte ele geçirerek gözaltına aldı. C.U.'nun emniyetteki sorgusu devam ediyor.