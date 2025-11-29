Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de facianın eşiğinden dönüldü: Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı!
Giriş Tarihi: 29.11.2025 12:06

Mersin'de bağlantı yolunda akaryakıt yüklü tanker, alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Alevlerin gökyüzünü kapladığı anlar kameraya yansıdı.

DHA Yaşam
Korkutan olay, Mersin-Adana Otoyolu Mersin Serbest Bölge bağlantı yolunda meydana geldi. Ebubekir Güven idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunun çift şeridini trafiğe kapattı. Dumanın gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

ALEVLER KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Soğutma çalışmalarının ardından kapatılan yol, yeniden açıldı. Tankerin alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

