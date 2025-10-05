Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de feci kaza: İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 5.10.2025 22:58

Mersin'de feci kaza: İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA
Mersin’de feci kaza: İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 33 ABS 649 plakalı otomobil ile 33 PN 412 plakalı otomobil, D-750 Karayolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobilde bulunan K.U. (72), Y.Ç. (41), A.U. (19), D.A. (16) ile M.Ç. (44) yaralandı.

YARALI K.U, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kazaya karışan 33 PN 412 plakalı aracın bagajında bulunan 3 köpekten 2'si de kazada öldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de feci kaza: İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz