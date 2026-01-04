Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay yürekleri sızlattı
Giriş Tarihi: 4.01.2026 19:35 Son Güncelleme: 4.01.2026 19:46

Mersin'de feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay yürekleri sızlattı

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halinde olan bir araç refüje çarparak alt geçide düştü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Feci kazada ortaya çıkan detay ise yürekleri sızlattı. Meğer Kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet S'nin, uzman çavuş oğlunu karşılamak için aile yakınlarıyla Havalimanı'na gittiği öğrenildi.

AA Yaşam
  • ABONE OL

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda refüje çarparak alt geçide düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Hüseyin S. idaresindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Karayayla mevkisinde refüje çarparak alt geçide düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılanlardan Hacı Mehmet S'nin (56) hayatını kaybettiği, sürücü, Handenur S, Zehra S. ve Fatmanur K'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Handenur S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAHREDEN DETAY

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet S'nin, uzman çavuş oğlunu karşılamak için aile yakınları ve oğlunun nişanlısı Fatmanur K. ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gittiği öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay yürekleri sızlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz