Mersin'de feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 2 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay yürekleri sızlattı

KAHREDEN DETAY



Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Hacı Mehmet S'nin, uzman çavuş oğlunu karşılamak için aile yakınları ve oğlunun nişanlısı Fatmanur K. ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gittiği öğrenildi.