Mersin’de feci olay! Sulama kanalına düşen iki kardeşten biri boğuldu: Diğerinin durumu ağır

Mersin'in Tarsus ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde acı olay meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde yürüyen Mazin Halaf ve kardeşi Y.H., henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Y.H., vatandaşların tarafından sudan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.