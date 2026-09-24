SON DAKİKA: Mersin'de güzellik merkezinde botoks kabusu: "Migrene iyi gelir" dediler hastanelik oldular!

"SAĞ GÖZ KAPAĞIMDA BİR DÜŞME MEYDANA GELDİ"

Yaşadıklarını anlatan Cemile Ateş, "Tarsus'ta bir güzellik merkezinde migrene iyi gelecek diye kız kardeşim ve arkadaşımla botoks uygulaması yaptırdık. Fakat yaptırdıktan 15'inci günün sonunda sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi. Solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü yaşamaya başladım. Kız kardeşimde de görme bozukluğu, çift görme meydana geldi. Yoğun bakımda da birçok hasta var bu şikayetten dolayı. Yapan hanımefendiyle de bir türlü irtibata geçemiyoruz, bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Ben bu konuda şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.