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Giriş Tarihi: 21.6.2023 20:58 Son Güncelleme: 21.6.2023 21:11

Mersin’de hortum seraları yıktı geçti

Mersin’ in Erdemli ilçesinde akşamüzeri oluşan hortumun sebze seralarına zarar verdiği bildirildi.

DURHASAN ŞAHİN
Mersin’de hortum seraları yıktı geçti

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Kızılen Mahallesi'nde sağanak yağış esnasında hortum çıktı. Hortum dakikalar içinde mahalledeki 5 adet sebze dikili serayı yerle bir etti. Ağırlıkla domates ve salatalık ekili bazı seralarda da ciddi hasarlar oluştu.

Kızılen Mahalle Muhtarı İlyas Eser, "Bugün çıkan hortum sonucu çiftçilerimiz büyük zarar görmüştür. Seralar görüldüğü gibi kullanılamaz hale gelmiştir. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Seralar kullanılamaz hale geldi, yetkililerden yardım talep ediyorum. Şu anda yaşlısıyla genciyle, kadınıyla çocuğuyla bu enkazı kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede ön hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi.

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Mersin’de hortum seraları yıktı geçti
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