Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı
Giriş Tarihi: 12.03.2026 19:17

Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesi sınırlarına işçilerin olduğu minibüs uçurumdan yuvarlandı, 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İHA
Mersin’de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Anamur-Ermenek yolunda Ormancık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Ünal (60) idaresindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

Metrelerce aşağıya savrulan minibüsün sürücüsüyle birlikte 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise morga götürüldü. Minibüste bulunanların Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Nadire köyünden gelen orman fidanlığında çalışmaya gelen işçiler olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de işçi servisi uçuruma yuvarlandı: 3 ölü 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz