Mersin’de kaçakçılık operasyonu: 440 bin adet ilaç ele geçirildi!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı Narkokim Kısım Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında bir konteynerde arama yapıldı.

110 KOLİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, toplam koli ağırlığı yaklaşık 862 kilo olan 110 koli içerisinde, her kolide 200 paket, her pakette ise 20 adet olmak üzere çeşitli etken maddesine sahip toplam 440 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi. Kaçak ilaçların piyasa değerinin yaklaşık 603 milyon 400 bin TL olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü belirtildi.