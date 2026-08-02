Mersin’de kan donduran kaza: Çarptığı yaralıları otomobiliyle ezerek kaçtı! Olay anı kamerada...





DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpmasıyla birlikte biri çocuk 3 kişinin yola savrulduğu, sürücünün araçtan inerek otomobilin ön kaputuna düşen küçük çocuğu indirdiği, ardından tekrar direksiyon başına geçerek yerde yatan yaralıların üzerinden otomobiliyle geçtiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

Görüntülerde kazanın ardından yaşanan panik ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine koştuğu da görüldü.