Mersin’de kasklı dehşet! Tatil sitesinin başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki tatil sitesinde meydana geldi. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, masasında otururken odaya giren kasklı şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı.
KASKLI SALDIRGAN PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Özbolat'a birkaç el ateş eden saldırgan, kaçtı. Özbolat, bacaklarından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özbolat, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tatil sitesinin başkanı silahlı saldırıda bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video