Mersin’de kasklı dehşet! Tatil sitesinin başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada

KASKLI SALDIRGAN PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Özbolat'a birkaç el ateş eden saldırgan, kaçtı. Özbolat, bacaklarından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özbolat, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.