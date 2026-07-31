Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de kasklı dehşet! Tatil sitesinin başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 31.07.2026 11:30 Son Güncelleme: 31.07.2026 11:32

Mersin'de kasklı dehşet! Tatil sitesinin başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanı, yüzünü kaskla gizleyen şüphelinin tabancalı saldırısında bacaklarından yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Mersin’de kasklı dehşet! Tatil sitesinin başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada
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Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Kargıpınarı Mahallesi'ndeki tatil sitesinde meydana geldi. Sitenin yönetim kurulu başkanı Murat Özbolat, masasında otururken odaya giren kasklı şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı.

KASKLI SALDIRGAN PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Özbolat'a birkaç el ateş eden saldırgan, kaçtı. Özbolat, bacaklarından yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özbolat, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tatil sitesinin başkanı silahlı saldırıda bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MERSİN

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Mersin'de kasklı dehşet! Tatil sitesinin başkanına silahlı saldırı: O anlar kamerada
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