Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de kavga ihbarının ardında sır olay: Ekipler banyoda cesetle karşılaştı! 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 12.02.2026 09:56 Son Güncelleme: 12.02.2026 09:58

Mersin'de kavga ihbarının ardında sır olay: Ekipler banyoda cesetle karşılaştı! 3 gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis banyonda 24 yaşındaki Baki B.'nin cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili ölen şahsın ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Mersin’de kavga ihbarının ardında sır olay: Ekipler banyoda cesetle karşılaştı! 3 gözaltı
  • ABONE OL

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdem Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katındaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat: 04.00 sırlarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölüm ile ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de kavga ihbarının ardında sır olay: Ekipler banyoda cesetle karşılaştı! 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz