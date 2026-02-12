Mersin’de kavga ihbarının ardında sır olay: Ekipler banyoda cesetle karşılaştı! 3 gözaltı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölüm ile ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.