Mersin’de kavga ihbarının ardında sır olay: Ekipler banyoda cesetle karşılaştı! 3 gözaltı

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdem Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katındaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat: 04.00 sırlarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Şüpheli ölüm ile ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.