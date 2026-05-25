Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de kendilerini polis olarak tanıttılar: Vatandaşları dolandıran 5 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 15:34 Son Güncelleme: 25.05.2026 15:36

Mersin’de kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı.

İHA Yaşam
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran müştekiler, kendilerini polis olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 3 bin 600 dolar, 3 bin 400 euro, 70 bin TL ile 32 tam, 5 yarım, 19 çeyrek altın ve 52 gram altını şüpheli bir kişiye teslim ettiklerini belirterek şikayetçi oldu.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, yapılan hassas ve takipli çalışmalar sonucunda Mersin ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ülke genelinde 12 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA PARA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 54 bin 240 TL para, 13 cep telefonu, 10 banka kartı, 1 flaş bellek, 1 tabanca, 2 şarjör ve 2 adet 7.65 çapında mermi ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
