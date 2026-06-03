Mersin’de korkunç kaza! Otomobil motosikleti metrelerce savurdu: Feyza Nur hayatını kaybetti!

Edinilen bilgilere göre, D-400 kara yolu Ulugöz mevkiinde K.U. yönetimindeki 33 KFN 15 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyreden P.K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil arkadan çarptı.
MOTOSİKLET YOLDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kızı Feyza Nur Uğuz yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feyza Nur Uğuz'un (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü K.U. ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.