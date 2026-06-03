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Giriş Tarihi: 3.06.2026 10:26

Mersin’de korkunç kaza! Otomobil motosikleti metrelerce savurdu: Feyza Nur hayatını kaybetti!

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri burktu. Otomobil motosiklete ok gibi saplandı. Yolcu olarak bulunan Feyza Nur Uğuz hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Mersin’de korkunç kaza! Otomobil motosikleti metrelerce savurdu: Feyza Nur hayatını kaybetti!
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Edinilen bilgilere göre, D-400 kara yolu Ulugöz mevkiinde K.U. yönetimindeki 33 KFN 15 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyreden P.K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil arkadan çarptı.

MOTOSİKLET YOLDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kızı Feyza Nur Uğuz yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feyza Nur Uğuz'un (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü K.U. ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MERSİN #SİLİFKE #KAZA

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Mersin’de korkunç kaza! Otomobil motosikleti metrelerce savurdu: Feyza Nur hayatını kaybetti!
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