Mersin’de korkunç kaza! Otomobil motosikleti metrelerce savurdu: Feyza Nur hayatını kaybetti!

MOTOSİKLET YOLDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan kızı Feyza Nur Uğuz yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feyza Nur Uğuz'un (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.