Mersin’de korkunç kaza! Otomobil trafik levhasına çarpıp metrelerce sürüklendi
Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazası hayrete düşürdü. Önce levhaya çarpan otomobil havalanarak yol kenarındaki refüje uçtu. Korkutan olayı araçta bulunan 2 çocuk 5 kişi burnu bile kanamadan atlattı. İşte detaylar...
Kaza, Mut-Ermenek yolu Çamlıca Mahallesinde meydana geldi. M. G. (53) yönetimindeki 33 U 4223 plakalı hafif ticari araç Çamlıca mahalle mezarlığı civarında henüz bilinmeyen nedenden trafik işaret levhasına çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Çarpmayla araç havalanıp yol kenarındaki refüjü geçti, eğimli arazide yaklaşık 20 metre gittikten sonra durabildi. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.