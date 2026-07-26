Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de korkunç olay: 3 kişi boğularak can verdi, 1’i kayıp!
Giriş Tarihi: 26.07.2026 21:46

Mersin’de korkunç olay: 3 kişi boğularak can verdi, 1’i kayıp!

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, denize giren 5 kişiden 4’ü suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 4 kişiden 3’ünün cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

İHA Yaşam
Mersin’de korkunç olay: 3 kişi boğularak can verdi, 1’i kayıp!
  • ABONE OL

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, denize gelen 5 kişi yüzmeye başladı. Denize girenlerden 1'i çıkarken, 1'i çocuk 4'ü dalgaların arasında gözden kayboldu.

Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp bir çocuğun bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde takip ediyor. Öte yandan olaya tanık eden vatandaşlardan Atilla Köksal denize girenlerden 1'ini sağ birini ile hayatını kaybetmiş şekilde kendilerinin çıkardığını söyleyerek bilgi verdi.

#SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI #MERSİN #TARSUS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de korkunç olay: 3 kişi boğularak can verdi, 1’i kayıp!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA