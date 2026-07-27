Mersin’de korkunç olay! 5 kişilik aileden 3’ü boğulmuştu: Halil’den de acı haber geldi!

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışmalarda anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp yeğenin bulunması için ise ekipler gece çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 yaşındaki Halil Öztürk'ün cansız bedeni de bulunarak hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, hastanede tedavi altına olan 16 yaşındaki Fatma'nın durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

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