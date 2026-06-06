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Giriş Tarihi: 6.06.2026 14:51

Mersin’de korkunç olay! Marketin ortasında boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı: Cani adam elinde tüfekle gelip…

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. 37 yaşındaki Ulaş D., boşanma aşamasındaki eşi 34 yaşında ki Latife D.'ye bıçakla saldırdı. Marketin ortasında yaşanan dehşette saldırganın elinde tüfekle geldiği öğrenilirken hayati tehlikesi bulunan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Mersin’de korkunç olay! Marketin ortasında boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı: Cani adam elinde tüfekle gelip…
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Edinilen bilgilere göre, olay, Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ulaş D., boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşında ki Latife D.'ye bıçakla saldırdı.

MARKET ÇALIŞANLARI MÜDAHALE ETTİ

Şüphelinin yanında getirdiği tüfeği de kullanmak istediği ancak market çalışanlarının müdahalesi sonucu buna fırsat bulamadığı öğrenildi. Tüfeği olay yerinde bırakan şahıs kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ulaş D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TALİHSİZ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan Latife D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SİLİFKE #MERSİN

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Mersin’de korkunç olay! Marketin ortasında boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı: Cani adam elinde tüfekle gelip…
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