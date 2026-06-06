Mersin’de korkunç olay! Marketin ortasında boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı: Cani adam elinde tüfekle gelip…

Edinilen bilgilere göre, olay, Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ulaş D., boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşında ki Latife D.'ye bıçakla saldırdı.