Haberler Yaşam Haberleri Mersin'de korkunç olay: Restoranda öldürdü!
Giriş Tarihi: 25.1.2022 16:56

Mersin'de korkunç olay: Restoranda öldürdü!

DHA
Mersin’de korkunç olay: Restoranda öldürdü!

Mersin Erdemli'de kan donduran bir cinayet işlendi... Y.S., birlikte restoranda yemek yediği akrabası M.S.’yi çıkan tartışmada tüfekle vurarak katletti. Polis, katili yakalamak için harekete geçti...

Tüyler ürperten cinayet, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Şanlıurfa'dan ilçeye gezmeye gelen Y.S. ve akrabası M.S., yemek için restorana gitti. Yemek yedikten sonra Y.S. ile M.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine park halindeki aracından av tüfeğini alan Y.S., restorana dönüp M.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar M.S.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan Y.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği 6 maddelik yeni kararları duyurdu! Üniversitelere tatil, kamu çalışanlarına izin...
Kırılganlık sona erdi! İstikrarın anahtarı güçlü TL
BOTAŞ İran’a heyet gönderdi! Gerekirse tahkime gidilecek
Fatma Girik hakkında bu gerçeği kimse bilmiyordu! Kazandığı ilk para ile bakın ne almış...
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
Sibel Can'ın kar pozları kızı Melisa Ural'a benzetildi! Giderek gençleşen Sibel Can güzelliğiyle mest etti!
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de korkunç olay: Restoranda öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA