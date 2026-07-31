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Giriş Tarihi: 31.07.2026 21:14 Son Güncelleme: 31.07.2026 21:25

Mersin'de markette çocuğa öldüresiye darp! O vicdansız gözaltında

Mersin’in Akdeniz ilçesinde, bir markete sığınan çocuklardan M.A.D.'yi darbeden şüpheli M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki çeken şiddet görüntülerinin ardından açıklama yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü, yaralanan çocuğun tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

DHA Yaşam
Mersin’de markette çocuğa öldüresiye darp! O vicdansız gözaltında
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Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.E. isimli şahıs kovaladığı 4 çocuğun peşinden bir markete girdi. Şüpheli, market içinde yakaladığı M.A.D. isimli çocuğu acımasızca darbetti.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir çalışma başlatarak şüpheli M.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kasten yaralama olayıyla ilgili adli sürecin Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, olayda yaralanan çocuk M.A.D.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve şüpheli M.E.'nin emniyetteki tamamlanacak işlemlerinin ardından 01.08.2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği bilgisine yer verildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MERSİN #AKDENİZ

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Mersin'de markette çocuğa öldüresiye darp! O vicdansız gözaltında
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