Mersin’de markette çocuğa öldüresiye darp! O vicdansız gözaltında

SALDIRGAN GÖZALTINDA
Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir çalışma başlatarak şüpheli M.E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kasten yaralama olayıyla ilgili adli sürecin Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, olayda yaralanan çocuk M.A.D.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve şüpheli M.E.'nin emniyetteki tamamlanacak işlemlerinin ardından 01.08.2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği bilgisine yer verildi.