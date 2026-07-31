Mersin’de markette çocuğa öldüresiye darp! O vicdansız gözaltında

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.E. isimli şahıs kovaladığı 4 çocuğun peşinden bir markete girdi. Şüpheli, market içinde yakaladığı M.A.D. isimli çocuğu acımasızca darbetti.