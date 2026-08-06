Mersin’de mide bulandıran manzara! Gazete kağıdıyla pişirilen 200 kilo bozuk midye ele geçirildi

200 KİLOGRAM MİDYE DOLMASINA EL KONULDU

Yetkililer, gazete baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ile toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğini, bunun da insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğini bildirdi.Ekipler tarafından üretim durdurulurken, satışa hazır yaklaşık 200 kilogram midye dolmasına el konuldu. Zabıta Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişiye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da yasal işlem başlatıldı. El konulan midye dolmaları ise, işlemlerin ardından toprağa gömülerek imha edildi.